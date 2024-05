Fatou Diouf nommée, la liste des licences publiée: Un premier jalon, lueur d’espoir pour le secteur artisanal de la pêche

Les acteurs de la pêche artisanale dans le département de Mbour, ont salué la nomination de Fatou Diouf, comme ministre de la Pêche. Une femme bien connue du milieu, qui rassure, surtout avec la publication de la liste des bateaux de pêche autorisés. C’est pourquoi ces derniers magnifient la suppression des licences de pêche par l’Etat du Sénégal, une lueur d’espoir pour un combat qu’ils portent depuis plus de dix ans…

Pour plus de détails, Leral vous propose d’écouter Pierre Mboup, au micro d'Omar Ndiaye et Babacar Thiall, nos correspondant à Mbour.