Fatou Mokhtar Fall Faye: "le Président de la République suit et écoute les médias classiques" Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 22:22 | | 0 commentaire(s)| En prélude des prochaines élections législatives du 30 juillet prochain, le CNRA en partenariat avec la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (Cjrs), a effectué ce jeudi 11 Mai une tournée d'information et de sensibilisation pour les acteurs de la presse de la zone nord qui regroupe les régions de Saint-Louis, Louga, Podor et Matam.

Une rencontre présidée par l'adjointe au gouverneur en charge des affaires administratives, Fatou Mokhtar Fall Faye, qui a fait un plaidoyer pour un assainissement de la presse qui, selon elle, ne se fera que par les journalistes eux mêmes.

" Les gens veulent nous faire croire que nous ne suivons pas les médias classiques, c'est faux . Le Président de la République suit et écoute les médias classiques. " a-t-elle précisé.



