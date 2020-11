Fatoumata Diouf pour terminer le mandat de Moussa Diop Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Novembre 2020 à 12:49 | | 0 commentaire(s)|

Madame Fatoumata Diouf est désignée par ses pairs pour assurer l'intérim de Me Moussa Diop à la tête de la Conférence des Leaders de la coalition Macky 2012. Une décision prise lors de la réunion des leaders, où il a aussi été décidé que le bureau de la Conférence des Leaders soit chargé d'organiser très prochainement son renouvellement. La Conférence des leaders appelle enfin tous les membres de la famille Macky 2012 à la réunification. « C'est dans la tolérance, l'unité et l'union des cœurs que naîtra la paix, unique intrant de qualité pour nos perspectives politiques. »disent ils



Source : Source : https://letemoin.sn/fatoumata-diouf-pour-terminer-...

