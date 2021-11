Fatoumata Ndiaye "Fouta Tampi" avertit: "Mes détracteurs répondront désormais devant la Justice"

Mardi 30 Novembre 2021

Après une longue absence Fatoumata Ndiaye du mouvement "Fouta Tampi" était face à la presse ce lundi. Une révélation de taille à été faite par la chef de file de "Fouta Tampi". En effet, elle a annoncé qu'elle est prête à sacrifier sa vie pour soutenir le Félix Antoine Diome si ce dernier le souhaite. Elle a averti se s détracteurs que désormais rien ne sera plus avant. "QU'on soit Pastef ou autre, celui qui m'insulte ou me menace devra faire face à la Justice. Me El Hadji Diouf fait mon partie de mon pool d'avocats. Toutefois elle n'a pas manqué à rappeler au Président ses obligations envers le Fouta .