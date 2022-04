Fatoumata Niang Bâ, présidente de l’Udes/R, membre de Bby : «Nous n’accepterons plus de parachutage à Grand-Yoff» A moins de 4 mois des élections législatives, la situation est très floue au sein de la coalition Benno bokk yaakaar de Grand-Yoff. Le constat est de Fatoumata Niang Bâ, membre des leaders de la coalition présidentielle dans cette commune. Dans cet entretien, la présidente de l’Union pour le développement du Sénégal renouveau (Udes/R) prévient que les parachutages de candidats ne vont plus passer. Globalement, Mme Bâ, membre du Conseil municipal de Grand Yoff réclame une nouvelle ère dans la coordination de Benno à Dakar. Entretien accordé à « Le Quotidien »

Que faudrait-il à Benno bokk yaakaar pour gagner Dakar après son revers historique lors des Locales ?



Il faut une introspection, voir ce qui n’a pas marché pour mieux rebondir. Il faut travailler sur une unité sincère. Concernant mon parti, à savoir l’Union pour le développement du Sénégal renouveau (Udes/R), nous avons tenu une Assemblée générale samedi avec nos responsables, afin d’évaluer notre participation aux dernières élections locales. Globalement, l’apport de notre parti a été positif. Je peux même dire que l’objectif fixé par l’Udes/R a été atteint.



Nous avons battu campagne aux côtés du candidat de Benno bokk yaakaar. Notre parti s’est montré décisif dans cette campagne. Nous avons atteint notre objectif et c’est ce qui fait aussi que je suis dans l’équipe municipale de Grand-Yoff. Nous avons réfléchi ensemble sur des stratégies dans le cadre du parrainage, afin d’avoir une large victoire lors des élections législatives du 31 juillet 2022. Notre objectif doit être d’aller aux Législatives unis, pour pouvoir les gagner et avoir une majorité absolue. C’est possible parce qu’après 10 ans à la tête du Sénégal, le bilan du Président Macky Sall est apprécié par tous les Sénégalais. Nous pouvons même dire que nous avons un bilan décennal très positif. Donc, nous avons largement espoir pour une victoire aux Législatives.



Que doit faire le Président Macky Sall pour éviter les frustrations lors des investitures ?



Le Président Macky Sall a déjà pris les devants en envoyant des missionnaires dans toutes les régions du pays. Je fais partie des missionnaires qui sont allés à Kédougou. L’objectif de ces missions était de rencontrer les responsables, les personnes frustrées, de gérer ces frustrations et remobiliser les troupes. Il s’agit de créer une unité sincère autour de Benno avant d’aller aux Législatives. Le Président attend de nous la solidarité dans nos rangs, l’unité mais aussi une meilleure communication sur ses réalisations et politiques publiques. Il faut faire comprendre aux citoyens que nous avons besoin de cette majorité pour au moins pouvoir poursuivre les politiques publiques déroulées depuis 2012.



Amadou Bâ a été nommé Délégué régional à Dakar en charge des parrainages. Est-ce un bon choix ?



Vous savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Le fait que le Président ait reconduit Aminata Touré, Amadou Bâ et certains responsables dans d’autres régions, on ne peut que s’en réjouir. Ces personnes ont toujours fait gagner la liste de Benno. Que ça soit aux dernières Législatives ou au référendum, ils étaient là. Lors de la Présidentielle, Amadou Bâ était le Délégué régional à Dakar. On les félicite et nous allons les accompagner dans ce travail. Ce n’est pas difficile, c’est un travail d’équipe. Il nous faut, en tant que responsables, renforcer cette équipe pour que Benno ait une majorité confortable.



Donc, Amadou Bâ est un bon choix. Il faudra cesser avec ce climat clanique qui existe au sein de Benno. Je profite de votre question pour appeler le Président à revoir l’équipe de Dakar. On nous parachute des personnes qui ont un vécu, mais cela ne suffit pas pour faire gagner une liste. On a besoin d’un fédérateur, d’une personne apte à travailler avec les gens de façon inclusive. Le Président doit reconduire ceux qui gagnent. Une ère nouvelle s’impose pour l’équipe de Dakar. Une reconfiguration s’impose. Il est temps de changer l’ancienne équipe. On veut une nouvelle équipe dans le gouvernement, une nouvelle configuration, avec de nouvelles têtes.



Quels sont les maux de Bby à Grand-Yoff ?



Nous pouvons définir le Benno à Grand-Yoff comme une armée mexicaine. On ne va pas généraliser, parce que le problème de Grand-Yoff est identifié et identifiable. Il y a des personnes qui se croient investies d’une mission extraterrestre. A Grand-Yoff, nous sommes désunis. La situation est très floue et est motivée toujours par l’arrogance, le narcissisme et la malhonnêteté de certains leaders de Benno. A chaque élection, on nous parachute un candidat sans consulter les différents responsables de Bby.



Donc Cheikh Bakhoum, candidat de Benno à Grand-Yoff lors des Locales, a été parachuté ?



Oui. Parachuter un leader sans nous consulter est un manque de respect et de considération. Ce sont les maux de Benno dans cette commune. On n’acceptera plus de parachutage ! On exige le respect et la considération. A Grand-Yoff, il n’y a pas de coordonnateur de Bby. Désormais, tout se fera avec notre parti qui, par ailleurs, se porte très bien. De sa création jusqu’à nos jours, nous ne faisons que de la massification et de l’élargissement. Tous les signaux sont au vert au niveau de l’Udes/R. Les structures ont été mises en place et cela se fait de façon continue. A chaque évènement, notre parti réunit toutes les conditions sur le plan logistique, matériel et même sur le plan financier, pour nos militants et sympathisants. Nous sommes un parti qui travaille avec ses propres moyens. Notre parti est implanté dans 30 départements sur les 46. A l’international, le parti est présent dans 6 pays. Lors des dernières Locales, nous avons obtenu 20 conseillers municipaux à Grand-Yoff. Nous avons effectué plusieurs tournées à l’intérieur du pays pour placer nos cartes de membre et nous accueillons de nouvelles adhésions. Dans le département de Dakar, nous en sommes à 5000 cartes vendues.



Quelle est votre feuille de route en tant que présidente de la Commission sécurité à la mairie de Grand-Yoff ?



Nous venons d’entamer notre mandature au Conseil municipal. Cette semaine, nous allons tenir notre première réunion de commission. L’objectif visé est plutôt d’élargir notre champ, c’est-à-dire travailler avec les autorités étatiques notamment le Préfet, les commissaires, etc. On a un projet avec l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (Asp) pour travailler sur un forum de l’insécurité. On va y intégrer toutes les populations de Grand-Yoff, c’est-à-dire les Badiénou goox, les délégués de quartier, les conseils de quartier, pour ensemble voir comment éradiquer ce problème d’insécurité à Grand-Yoff. Nous sommes en train d’y réfléchir et bientôt, nous aurons un contenu qui sera proposé pour ce problème qui perdure à Grand-Yoff. Nous savons tous que la sécurité n’est pas une compétence transférée mais nous allons faire tout notre possible avec le maire, en collaboration avec les autorités de l’Etat, pour trouver une solution.



