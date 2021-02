Fatoumata Tall: "Le million d'emplois promis par Macky Sall sera largement dépassé car..."

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021

La Création du Conseil National pour l'Insertion et l'Emploi des Jeunes (CNIEJ) vient à son heure, selon la Ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatoumata Tall. A l'en croire, cette nouvelle structure est loin d'être une agence pour caser une clientèle politique. "Le président de la République Macky Sall a fait mieux que ses prédécesseurs et le CNIEJ vient s'ajouter à l'Anej, le Prodac ou encore la DER/JF. Il a rationalisé au contraire en compressant trois structures en une. Rien que dans le secteur informel et agricole, c'est plus de 435 mille emplois dans le secteur agricole et le million proposé, sera largement dépassé d'autant que le Conseil est là pour le suivi d'autres structures qui gèrent l'emploi des jeunes", a déclaré Mme Tall.