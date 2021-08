Faux et usage de faux: Le maire de Nabadji Civol évente un réseau de trafiquants de documents Le maire de Nabadji Civol, Abdoulaye Sally Sall, a révélé hier, face à la presse, avoir démantelé un réseau de faussaires, qui ont imité sa signature et le cachet de la commune de Nabaji Civol, afin de délivrer des documents dans les 85 villages de la collectivité locale. "L’As"

Le maire de Nabadji Civol, Abdoulaye Sally Sall, révèle que des individus malintentionnés s’adonnent à du faux et font usage de faux en imitant sa signature et le cachet de sa commune, pour livrer des documents dans les 85 villages de sa collectivité locale.



En effet, Abdoulaye Sally Sall est monté au créneau pour dénoncer un réseau de personnes malintentionnées qui auraient imité le cachet de sa commune ainsi que sa signature pour délivrer des documents d’état-civil dans les 85 villages de Nabadji Civol, afin de transférer des électeurs. Il indique que ces personnes dont il n’a pas décliné l’identité, sont « coupables de faux et d’usage de faux en imitant la signature de l’officier d’état-civil que je suis (le maire) et le cachet de Nabadji Civol ».



Une forfaiture qui semble être bien orchestrée vu l’ampleur des dégâts relatés par l’édile de la commune de Nabadji Civol, à la radio Futurs médias.



A l’en croire, « ils (les malfrats) les ont faits de manière industrielle dans un laboratoire déjà connu et ils les ont distribués à travers leur réseau de partenaires sur l’ensemble des 85 villages de la commune de Nabadji Civol. Et ce sont ces mêmes personnes à qui ils ont donné ça (ces documents), qui sont venues les dénoncer avec des éléments matériels et des preuves irréfutables », a renchéri le maire Abdoulaye Sally Sall, avant de faire état des démarches qu’il a entreprises afin d’arrêter les mis en cause dans cette affaire de faux et usage de faux.



« En tant qu’officier d’état-civil, nous avons porté cette affaire au niveau de la justice. Nous sommes dans un pays organisé et la justice fera son travail. Je m’en arrête là », martèle le maire de Nabadji Civol.



Confiant, il assure qu’il y aura forcément des suites. « Sans aucun doute, ces personnes ou ces personnalités qui sont à l’origine, seront connues de l’opinion publique sénégalaise », confie le maire sans donner davantage de détails sur cette affaire.



