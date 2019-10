Faux médecin à la cité Soprim: Révélations compromettantes des habitants contre Aliou Sougou La nouvelle de l’arrestation du factieux médecin et Directeur de la clinique KOULAPAH SERVICE SANTE a vite été ébruitée et alimente les débats des habitants de la cité Soprim. Les vieux rencontrés en cours de route et à qui nous aurons demandé la maison du mis en cause, n’ont pas hésité à le traiter « d’usurpateur » avant de nous l'indiquer. Devant la maison de Sougou qui lui sert de cabinet de soins, aucune trace ayant lien à la médecine. Tout est calme. Il n’y a personne.

La cité Soprim est secouée ces jours-ci, par une affaire d’usurpation de fonction et exercice illégale de la médecine. «Depuis le début de la semaine, les habitants de la cité ne parlent que de cela. Aliou Sougou est bien connu dans la cité avec sa femme" , nous confie, le cinquantenaire Alioune Tall.



A suivre ce dernier, le faux médecin a fait plus d’un an à la Cité Soprim. « Je l’ai toujours suspecté. Je n’ai jamais eu confiance en lui encore moins en ses services. Comment peut-on être un médecin généraliste et avoir le cachet d’un infirmer? J’ai su cela car il a eu à consulter mon neveu qui avait des maux de ventre", a fait savoir le vieux, qui était visiblement énervé.



A quelques encablures de la maison du vicieux médecin, deux vieux assis côte à côte discutent, journaux à la main. A peine le nom de la clinique prononcé, Abdal Diagne, l’un d’entre eux, se déchaîne : « il ne faut pas aller dans cette clinique. Cet étranger est nul. Il a du matériel certes, mais il ne fait que tâtonner" .



Même chanson pour son ami. «Sougou est un vrai incompétent. Les gendarmes n’ont fait que confirmé mes dires lors de son arrestation. J’ai toujours soutenu que ce Sierra-léonais a clandestinement ouvert cette clinique et j’ai pas eu tort" .



Le présumé faux médecin n’est pas apprécié des vieux rencontrés à la cité Soprim, eux qui ont toujours pointé son manque de professionnalisme. Il fera face au Procureur pour exercice illégal de la médecine et usurpation de fonction.

