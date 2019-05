Faux médicaments : Abdoulaye Diouf Sarr rencontre l’Ordre et les syndicats des pharmaciens demain Il l’avait annoncé depuis la Suisse, le ministre de la Santé va tenir sa promesse. Abdoulaye Diouf Sarr va, en effet, rencontrer l’Ordre et les syndicats des pharmaciens, demain, selon la RFM. L’objet de la rencontre sera de préparer une audience avec le chef de l’Etat, mais également de discuter de tous les problèmes que vivent les pharmaciens, avec en filigrane, le trafic des faux médicaments.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 13:29



