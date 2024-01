Femme retrouvée morte dans une chambre à Pikine: L’autopsie enfonce le suspect arrêté Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2024 à 13:03 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire N.M.N, du nom de la femme qui a été retrouvée nue et morte dans une chambre à Pikine. Selon Seneweb, les premiers éléments de l’enquête confirment la thèse du meurtre. Un grand pas a été franchi dans le cadre de l’enquête. En effet, les policiers de Pikine avaient réquisitionné les services […] Du nouveau dans l’affaire N.M.N, du nom de la femme qui a été retrouvée nue et morte dans une chambre à Pikine. Selon Seneweb, les premiers éléments de l’enquête confirment la thèse du meurtre. Un grand pas a été franchi dans le cadre de l’enquête. En effet, les policiers de Pikine avaient réquisitionné les services d’un médecin-légiste. Après autopsie, le rapport médical a été transmis hier aux éléments du commissariat de Pikine. Il a conclu à une mort par asphyxie mécanique consécutive à une strangulation, selon toujours nos confrères. Une tentative de viol aurait mal tourné d’après les premiers indices et les enquêteurs n’ont pas écarté cette thèse. A cet effet, des prélèvements ont été effectués pour déterminer s’il agissait d’une agression sexuelle. Les résultats ne sont pas encore parvenus au limier en chef de Pikine.



Source : Source : https://lesoleil.sn/femme-retrouvee-morte-dans-une...

Accueil Envoyer à un ami Partager