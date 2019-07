Fermeture de consulats en France : Les précisions du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur. Alors qu'il est évoqué dans la presse la fermeture de plusieurs consulats en Europe par mesure d'austérité, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur s'est fendu d'un communiqué pour démentir l'information et apporter des précisions.



Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 04:06 | | 0 commentaire(s)|

Selon le ministère, aucune fermeture de Consulat Général en France n’est envisagée, à part celui de Bordeaux. Notre source de faire savoir cependant que pour ce poste, les dispositions habituelles en terme de prise en charge de nos compatriotes établis dans la juridiction et d’accompagnement du personnel diplomatique et local sont en cours. Sur les motifs de la fermeture de ce consulat, le communiqué de faire savoir qu'elle entre "dans le cadre des mesures de rationalisation initiées par le Ministère et visant le double objectif d’une part, d’amélioration des conditions de travail et de vie des diplomates sénégalais, et d’autre part, de renforcement de l’efficacité du réseau diplomatique du Sénégal, en particulier dans ses fonctions de diplomatie économique et d’assistance consulaire".

La note de finir par indiquer que pour ce qui est des Bureaux économiques, leurs missions seront désormais exécutées par les Premiers Conseillers en charge des questions économiques au niveau des Ambassades dont les moyens d’intervention seront de ce fait renforcés.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos