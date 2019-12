Fermeture de la décharge de Mbeubeus : Une autre marche organisée demain, à 15 h à la place de l’Obélisque Alors que le collectif Nio Lank, Nio Bagn organise ce vendredi à 15 h, une marche contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, une autre marche aura lieu, demain samedi, à la même heure, toujours à la place de l’Obélisque, pour la fermeture de la décharge de Mbeubeus. Les organisateurs de cette manifestation disent ne pas comprendre qu’au 21ème siècle, qu’une bombe écologique à ciel ouvert puisse encore exister à Dakar. Ils convient ainsi toutes les populations à cette marche pour que cette décharge soit enfin fermée.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 12:15 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos