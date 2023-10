Festival du film coréen 2023 : Deux films en lice le 11 novembre prochain Rédigé par leral.net le Lundi 30 Octobre 2023 à 20:35 | | 0 commentaire(s)|

L’Ambassade de la République de Corée organise, le 11 novembre 2023, à partir de 15 heures, le « Festival du Film Coréen 2023 » au sein du Cinéma Canal Olympia. Lors de ce festival, deux œuvres seront projetées : « Innocent Witness » et « Hitman: Agent Jun ». Le film « Innocent Witness », sorti en 2019, en Corée du Sud, informe un communiqué de […] L’Ambassade de la République de Corée organise, le 11 novembre 2023, à partir de 15 heures, le « Festival du Film Coréen 2023 » au sein du Cinéma Canal Olympia. Lors de ce festival, deux œuvres seront projetées : « Innocent Witness » et « Hitman: Agent Jun ». Le film « Innocent Witness », sorti en 2019, en Corée du Sud, informe un communiqué de presse, raconte l’histoire de la rencontre d’un avocat du suspect d’un meurtre et d’une fille autiste, unique témoin de l’affaire. C’est une réalisation dramatique qui couvre bien des sujets, tels que la justice sociale, les droits humains, etc. Le jeu des personnages, la réalisation, les rebondissements dramatiques, mais aussi le réalisme des scènes dans la salle d’audience font tout l’intérêt de cette production. Après sa sortie, « Innocent Witness » a été exporté dans 9 pays d’Asie de l’Est. « Hitman : Agent Jun », sorti en 2020 en Corée du Sud, est un film d’action comique. Il raconte, de manière passionnante, les aventures de « Jun », un assassin légendaire devenu webcomiste, qui dessine sous le coup de l’ivresse ses expériences extraordinaires dans des bandes dessinées. « Hitman: Agent Jun », informe le document, est une œuvre qui fait preuve d’une imagination comique dans tous les sens du terme, et malgré sa sortie en 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le film a réussi à mobiliser un large public. À travers cet évènement, explique le communiqué, l’Ambassade de Corée souhaiterait « présenter des œuvres intéressantes aux Sénégalais, peu familiers des films coréens, et espère que ce sera l’occasion pour les peuples de nos deux pays de mieux se comprendre ». Aly DIOUF



Source : Source : https://lesoleil.sn/festival-du-film-coreen-2023-d...

