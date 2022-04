Festival du livre de Paris : L'Afrique, bien représentée

Organisé par l’Agence Culturelle Africaine (ACA) et porté cette année par la République du Sénégal qui assure la présidence en exercice de l’Union Africaine, le Pavillon Africain a répondu présent au Festival du livre de Paris du 22 au 24 avril 2022 pour célébrer les littératures du continent et de ses diasporas.



D'après un communiqué, le Sénégal succède ainsi au Congo-Brazzaville qui a assuré la visibilité des Lettres africaines de 2010 à 2016, et à la Côte d'Ivoire qui a pris le relais en tant que pays chef de file du Pavillon en 2017 et 2018. Le renouvellement des imaginaires Au Grand Palais Ephémère et également hors les murs, à l’Hôtel de l’Industrie, place Saint Germain des Prés, le Pavillon Africain présente une diversité d’ouvrages et accueille des auteurs qui fascinent et façonnent le monde.



En 2021, les plus prestigieuses récompenses littéraires ont été attribuées à des auteurs originaires du continent pour un triplé historique : Prix Nobel de littérature (Abdulrazak Gurnah, Tanzanie), Prix Goncourt (Mohamed Mbougar Sarr, Sénégal), Booker Prize (Damon Galgut, Afrique du Sud). Et la moisson se poursuit avec les écrivains sénégalais David Diop, Booker International Prize 2021 et Boubacar Boris Diop, lauréat du Prix international de littérature Neustadt 2022 et la romancière camerounaise Osvalde Lewat, Grand prix panafricain de littérature de l'Union Africaine. Le renouvellement des imaginaires est en route ! Raconter, Imager, Habiter l'Afrique Dans un Festival qui a décidé de célébrer le livre et la lecture sous toutes ses formes, le Pavillon Africain joue sa partition à travers plus de 300 titres présentés sur le stand 1130 du GRAND PALAIS Ephémère. Il offre également l'opportunité au public d’assister nombreux à des tables rondes et débats organisés HORS LES MURS à l’Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint Germain des Près, autour du triptyque choisi par le Festival du livre de Paris : Raconter l’Afrique, Imager l’Afrique, Habiter l’Afrique.



Temps forts de la programmation HORS LES MURS Hôtel de l'Industrie, 4 place Saint Germain des Prés Raconter l’Afrique mais quelle Afrique ?, un débat autour du livre de référence «"L’Invention de l’Afrique" de Valentin-Yves Mudimbé Imager l’Afrique : regards croisés sur l'impact des écrivains et de leurs imaginaires sur le devenir du continent, avec Mohamed Mbougar Sarr, Ken Bugul, Sami Tchak, Boubacar Boris Diop... Habiter l’Afrique, c'est, pour Tanella Boni "une manière d'exister, d'être et de connaître". Une réflexion menée par des écrivains sur la façon dont on peut habiter 3 capitales : Kigali, Dakar et Kinshasa Une réflexion sur les mouvements féministes d’hier et d’aujourd’hui en Afrique avec Géraldine Faladé, Ken Bugul et Rama Salla Dieng La parentalité : éducation et transmission avec Charline Effah, Scheena Donia et Valérie Cadignan La table ronde des éditeurs sur l’économie du livre en Afrique Une aventure littéraire et gustative autour du Ceebu Jën, le plat national sénégalais inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO Sans oublier les dédicaces et des animations ludo-éducatives pour la jeunesse.



Et aussi Véritable caisse de résonance des arts, de la culture et du patrimoine, le Pavillon Africain vous attend pour croiser les regards et célébrer la créativité africaine ! A propos de l’Agence Culturelle Africaine L’Agence Culturelle Africaine (ACA), fondée par Aminata Diop Johnson, accompagne les jeunes talents et assure la promotion des industries culturelles et créatives africaines dans les grands événements internationaux.