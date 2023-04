Fête de Korité: Le président Macky Sall réaffirme son ouverture au dialogue Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 14:22 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall a réitéré ce 22 avril, à la fin de la prière de l’Aïd el Fitr à la grande mosquée de Dakar, son ouverture « au dialogue avec toutes les forces vives de la Nation dans le respect de l’Etat de droit ». « Je reste ouvert au dialogue […] Le président de la République, Macky Sall a réitéré ce 22 avril, à la fin de la prière de l’Aïd el Fitr à la grande mosquée de Dakar, son ouverture « au dialogue avec toutes les forces vives de la Nation dans le respect de l’Etat de droit ».

« Je reste ouvert au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation, dans le respect de l’État de droit et des institutions de la République, pour un Sénégal uni, un Sénégal de paix, de stabilité et de cohésion nationale », avait dit Macky Sall le 3 avril dernier, dans son message à la Nation. Le chef de l’Etat a rappelé que « l’islam est une religion d’humanité, de paix, de solidarité et de justice sociale mais également de concertations sur nos affaires communes ». C’est pourquoi, il affirme renouveler son appel à toutes les forces vives de la nation, « un appel au dialogue et à la concertation dans le respect de l’Etat de droit » a-t-il précisé. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/fete-de-korite-le-president-ma...

Accueil Envoyer à un ami Partager