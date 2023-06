Fête de Tabaski : La journée du vendredi 30 juin 2023 déclarée pont et fériée Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juin 2023 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a déclaré la journée du vendredi 30 juin 2023 pont et fériée. La Tabaski est célébrée cette année au Sénégal, ce jeudi 29 juin 2023. Le Président de la République a déclaré la journée du vendredi 30 juin 2023 pont et fériée. La Tabaski est célébrée cette année au Sénégal, ce jeudi 29 juin 2023.



Source : Source : https://lesoleil.sn/fete-de-tabaski-la-journee-du-...

