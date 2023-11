Fête de la Toussaint : Prières, souvenirs et prospérité pour les vendeurs Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 16:23 | | 0 commentaire(s)| En cette occasion de fête de la Toussaint, où les fidèles se regroupent pour se rappeler et prier pour les défunts, ils en profitent pour faire des rituels et fleurir les tombes. Ainsi, les vendeurs de fleurs et d'objets de prière se disent satisfaits de leurs revenus.



