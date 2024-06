Fête de la musique : les acteurs culturels de Louga réclament des réformes et du soutien Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2024 à 15:59 | | 0 commentaire(s)| Lors d'une conférence de presse, les acteurs culturels ont vigoureusement dénoncé les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment le manque de considération et l'absence totale de soutien des autorités municipales. Ils ont également pointé du doigt les lenteurs dans la rénovation du centre culturel régional Mademba Diop et la réalisation d'une salle de théâtre de verdure. Les acteurs culturels ont interpellé la SODAV pour qu'elle résolve les difficultés liées aux droits d'auteur et voisins, soulignant la situation précaire que vivent les artistes dans la capitale du Ndiambour. Ces déclarations ont été faites en marge de la fête de la musique.



