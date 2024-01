Fiasco du concert de casseroles de l’ex-PASTEF

D’un focus au fiasco. Pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko et protester contre les pratiques de Macky Sall et son régime qu’ils jugent antidémocratiques, les responsables de l’ex-PASTEF avaient appelé leurs militants et les Sénégalais à un concert de casseroles ce 31 décembre au moment où le chef de l’État devait faire son discours à la nation. Mais visiblement, le concert a viré au fiasco.



A part les feux d’artifices des enfants et leurs pétards, il était difficile voire impossible d’entendre des bruits provenant d’ustensiles de cuisine. Autrement dit, ça a été un échec total. Le fiasco s’explique-t-il par le fait que leur leader Ousmane Sonko soit en prison ou par le fait que cette stratégie ne trouve plus un écho favorable chez les populations ? En tout cas, les populations semblaient beaucoup plus occupées à ce moment-là à manger leurs poulets et s’envoyer des messages de meilleurs vœux plutôt que de faire de la pollution sonore pour tympaniser le locataire du Palais et ses collaborateurs.



L'As