Fichier électoral : Moustapha Guirassy demande plus à Aly Ngouille Ndiaye

Mercredi 28 Novembre 2018

Le président du parti des Sénégalais unis pour le développement (Sud) demande plus au ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Moustapha Guirassy invite le ministre de l'Intérieur a donné "la liste de tous les bureaux de vote du Sénégal et de la diaspora, avec la liste des électeurs qui y sont rattachés". Car, selon lui, "le soupçon de création de bureaux de vote fictifs planera toujours, si cela n'est pas fait".



Pour l'enfant de Kédougou, l'inclusion des militaires dans le fichier global "est une porte ouverte à la fraude". Ainsi, il estime que l'opposition ne veut pas se retrouver "avec des centaines de milliers d'ordres de mission décernés prétendument à des militaires, chauffeurs et journalistes, alors que ce sont des stratégies pour entacher la sincérité du vote".



Le leader du parti Sud ne cesse de réclamer une personnalité neutre à la tête du ministère en charge des élections.



Cependant, Moustapha Guirassy "interpelle solennellement la Cena". Car ses membres "se comportent en intermittents des élections. On ne sent pas la Cena qui devrait être active en amont du processus électoral, et pas seulement pendant l'élection", rapporte "L'Observateur".

