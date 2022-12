Fidak : "Les stands du ministère des Finances ont reçu beaucoup de demandes d'informations..."

Mor Diouf, représentant du ministère des Finances et du Budget et son équipe, ont procédé à la visite des stands dudit ministère, ce vendredi, à la Fidak. Selon lui , les stands du ministère ont reçu beaucoup de personnes en termes de demandes d'informations, notamment pour ce qui est des salariés, des pensionnaires, avec les reformes qui ont été menées depuis un certain temps, au niveau du ministère.