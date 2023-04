Fièvre Crimée Congo : Le Sénégal enregistre un premier décès Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Avril 2023 à 17:32 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a enregistré un premier décès lié au fièvre hémorragique Crimée Congo. Le patient était pris en charge à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye. «Le Sénégal a enregistré un cas humain confirmé de fièvre hémorragique Crimée Congo. Le prélèvement envoyé par l’hôpital Dalal Jam à l’Institut Pasteur de Dakar a été confirmé positif, le […] Le Sénégal a enregistré un premier décès lié au fièvre hémorragique Crimée Congo. Le patient était pris en charge à l’hôpital Dalal Jam de Guédiawaye. «Le Sénégal a enregistré un cas humain confirmé de fièvre hémorragique Crimée Congo. Le prélèvement envoyé par l’hôpital Dalal Jam à l’Institut Pasteur de Dakar a été confirmé positif, le malade qui a été hospitalisé est finalement décédé», a souligné un communiqué du ministère de la Santé et de l’Action sociale. «Aucun autre cas n’a été détecté », ont assuré les autorités sanitaires. La fièvre hémorragique Crimée Congo est une maladie transmise de l’animal à l’homme par le biais des tiques. Le virus est hébergé par les animaux sauvages et domestiques. La transmission à l’homme se fait par contact direct avec du sang ou des tissus d’animaux infectés. Elle peut se faire également par contact direct avec du sang ou des fluides corporelles d’une personne contaminée. La transmission est aussi possible par morsure de tiques infectées. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/fievre-crimee-congo-le-senegal...

