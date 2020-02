Fièvre enceinte, que faire ?

Avoir une poussée de fièvre pendant la grossesse, ça peut arriver. Mais doit-on consulter ? Est ce dangereux pour le bébé ?



Est-on plus souvent malade enceinte ?



Chez la femme enceinte, les défenses immunitaires sont plus basses, d’où certaines maladies à répétition – rhinites, angines, otites… – qui débutent parfois par une fièvre. Ces virus ne sont pas graves en soi. La fièvre pendant la grossesse peut être bénigne, mais être aussi le signe d’une infection parfois grave pour vous ou le fœtus. Certaines de ces maladies peuvent déclencher des contractions et donc un risque d’accouchement prématuré. Dans tous les cas, il faut consulter.



Si on a de la fièvre, que faire ?



Vous avez de la fièvre si votre température est égale ou supérieure à 38 °C. Dès que vous avez constaté votre état fébrile, prenez rendez-vous avec votre médecin traitant, votre gynécologue ou votre sage-femme. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez les urgences ou votre maternité pour avoir un avis médical par téléphone. Ne prenez pas n’importe quel médicament. Au minimum, renseignez-vous auprès d’un pharmacien, en indiquant votre état. Sauf prescription médicale particulière, ne prenez pas d’aspirine, ni aucun anti-inflammatoire non stéroïdien, (AINS) déconseillés enceinte, privilégiez le paracétamol, sans dépasser 4 g par jour.

La fièvre est-elle dangereuse pour le bébé ?



Ce n’est pas la fièvre qui est dangereuse (c’est même au contraire le signe que l’organisme lutte comme il faut pour combattre une maladie), mais ce qui se cache derrière ! Si vous supportez bien la fièvre et poursuivez vos activités, il n’est pas forcément utile de prendre un antipyrétique. La fièvre est un signe de défense de l’organisme. Ce dernier élève la température interne du corps pour ralentir la multiplication des virus. La faire baisser systématiquement viendrait interférer avec ce mécanisme. En revanche, si vous vous sentez très fatiguée, c’est un signe que la fièvre est mal tolérée et qu’il faut la faire baisser.



Si j’ai la grippe, que faire ?



Une fièvre intense avec courbatures et toux… c’est en effet peut-être une grippe ! Elle fait partie des maladies respiratoires mal tolérées par la femme enceinte car elle peut avoir des conséquences graves aux 2e et 3e trimestres. Si vous êtes contaminée, pas la peine de vous ruer aux urgences. Le médecin vous conseillera le repos strict à domicile et un traitement par un antiviral autorisé, comme l’oseltamivir, qui doit être pris dans les 48 heures après l’apparition des premiers symptômes. Mais rien ne vaut la vaccination ! Le vaccin est remboursé à 100 % pour les femmes enceintes.

Quelles maladies rendent fiévreuse ?



Une douleur dans les reins avec de la fièvre, c’est la forme la plus grave d’infection urinaire, la pyélonéphrite. Il faut être sous antibiotiques par voie intraveineuse à l’hôpital, pendant trois jours, puis on poursuit le traitement chez soi. En revanche, une fièvre avec des contractions, peut être le signe d’une infection de la poche des eaux et/ou du placenta (chorioamniotite). Dans la grande majorité des cas, il y a rupture de la poche des eaux, avec écoulement de liquide amniotique. Enfin, une fièvre brutale, sans forcément être accompagnée d’autres symptômes peut être un signe de listériose, maladie grave pour le fœtus. Il faut prendre un traitement dans les trois jours : alors n’attendez pas pour consulter!











Source: parents.fr

