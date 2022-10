Fimela et Palmarin: Sen Agrosel "pimente" les deux localités et leurs communes respectives Rédigé par leral.net le Lundi 31 Octobre 2022 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Le projet Agrosel divise les populations de Fimela et Palmarin aux maires de ces deux communes. À l’origine du différend, les 5000 ha qui seraient octroyés à des indiens pour la construction d’une usine de production de sel. Les populations de ces deux communes s'opposent catégoriquement à ce projet et sont prêtes à y laisser leur vie.



