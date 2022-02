Fin de Barkhane au Mali: quelle place pour les pays du Golfe de Guinée dans le futur dispositif ? Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 13:32 | | 0 commentaire(s)| Un passage du communiqué annonçant le retrait de l’opération Barkhane du Mali, affirmait que la France et ses partenaires « restent engagés dans le Sahel » et « vont étendre leur soutien aux pays du Golfe de Guinée ». Le Bénin et la Côte d’Ivoire sont concernés.

Longtemps épargné, le Bénin subit la pression des groupes armés terroristes qui ont multiplié ces derniers mois une série d’attaques, rappelle notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan. Selon nos informations, Patrice Talon n’a pas fait d’offre pour l’instant, Paris non plus. Les paramètres de la réorganisation de l’opération Barkhane ne sont pas encore arrêtés.



Entre novembre de l’année dernière et aujourd’hui, Patrice Talon et Emmanuel Macron se sont vus trois fois. Le Béninois était au dîner du 17 février, après le mini-sommet sur le Sahel.



L’armée française est intervenue au lendemain de l’attaque du parc W et a annoncé avoir tué 40 jihadistes. Ces épisodes font dire aux observateurs avertis, que le Bénin ne dira pas non à un soutien qui va l’aider à contrer la propagation du jihadisme.



La France pourrait être un allié, estime le politologue béninois Expédit Ologou. « Pour un pays comme le Bénin, c’est toujours bénéfique d’avoir une puissance mondiale du rang de la France en tant qu’allié. Le bénéfice peut-être, par exemple, au niveau des techniques sophistiquées de renseignement et au niveau des équipements lourds. Mais l’assistance militaire peut-être improductive si elle n’est pas décolonisée. »



Eugène Azatassou, du parti d’opposition Les Démocrates, souhaite que le Bénin ne se précipite pas et rappelle cette sagesse béninoise : « Pour épouser une femme répudiée, il faut prendre le temps de l’étudier ». La seule réponse durable à cette situation, c’est « l’indépendance logistique », tranche un officier.



La Côte d'Ivoire engagée depuis plusieurs années contre le terrorisme



La Côte d’Ivoire, de son côté, se prépare au retrait de Barkhane du Mali depuis plusieurs mois. « Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières. Nous prendrons toutes les mesures possibles », déclarait sur RFI Alassane Ouattara, réagissant au départ – alors plus que probable – des forces françaises du Mali. Elle est d’ailleurs engagée dans le dispositif de lutte contre le terrorisme depuis plusieurs années, souligne notre correspondant à Abidjan, Pierre Pinto.



Le 11 juin 2020 a eu l’effet d’un électrochoc dans l’esprit de nombreux décideurs ivoiriens. Plus encore que les attentats de Grand-Bassam en 2016, l’attaque de Kafolo, qui a coûté la vie à quatorze militaires ivoiriens, a rappelé à la classe politique et aux hauts responsables militaires que la menace était bel est bien là. Toute la zone est, depuis lors, une zone opérationnelle où la circulation est restreinte, en particulier le long de la frontière burkinabè.

