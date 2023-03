Fin de la politique « Zéro Covid-19 » en Chine: Beijing retrouve son ambiance d’antan

En Chine, exit les mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Instaurée depuis le début de la pandémie, la politique dite du « zéro Covid-19 » a pris fin, permettant ainsi aux Chinois de retrouver leur mode de vie d’antan. À Beijing, tout a vraiment changé avec l’affluence dans les transports de masse, […]

En Chine, exit les mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19. Instaurée depuis le début de la pandémie, la politique dite du « zéro Covid-19 » a pris fin, permettant ainsi aux Chinois de retrouver leur mode de vie d’antan. À Beijing, tout a vraiment changé avec l’affluence dans les transports de masse, ainsi que dans les lieux de distraction.

Dans le vaste espace de la résidence diplomatique de Jianguomen, c’est la vie de tous les jours. Rien n’a changé dans cette zone qui, comme Beijing, est un lieu d’habitation et de travail du personnel diplomatique accrédité dans la capitale chinoise. Ici, tout est à sa place, avec les grands immeubles composés d’appartements et de bureaux dont certains sont des ambassades. Comme auparavant, le matin, c’est le défilé des voitures et bus qui amènent les enfants des diplomates à l’école, la parade du personnel de sécurité avec leurs uniformes ou encore les balayeurs qui nettoient les feuilles laissés par les nombreux arbres, qui animent le décor à cet endroit. Seule une image manque à ce décor quand on y était habitué. C’est la longue file devant la cabine de test Covid-19, installée au milieu de la résidence, qui est toujours là mais, n’est plus prise d’assaut. Durant la période de la politique « zéro Covid-19 », chaque matin, la cabine de test recevait un beau monde qui défilait devant les deux préposés aux tests. Avec une gestuelle presque mécanique, la première personne scannait votre code QR d’identité par téléphone avant que l’autre, avec un bâtonnet médical, vous fasse le test buccal en grattant votre langue. C’est une scène qui se répétait tous les jours en Chine, pendant les deux années de la politique « zéro Covid-19 ». Mise en place juste après l’arrivée de la Covid-19 en Chine, cette politique dite du « zéro Covid-19 » était marquée par des mesures sur le plan domestique et applicables sur les voyageurs entrant en Chine. Il était institué des tests obligatoires pour toute la population, chaque trois jours. Un code de santé était ainsi attribué à chacun et il devenait vert lorsque le sujet était négatif. Sans ce code disponible sur application mobile, on ne pouvait pas circuler dans les espaces publics, de commerce ou les transports. Les voyageurs entrant en Chine étaient aussi soumis à une quarantaine à l’hôtel qui était au départ de 14 jours et, après, réduit à 8 jours. Avec cette politique « zéro Covid-19 », les confinements de quartiers et de villes se multipliaient en Chine comme par exemple à Shanghai, la grande métropole économique, pendant plusieurs mois. C’était une période où, même les voyages à l’intérieur de la Chine étaient devenus difficiles.

Soulagement

Aujourd’hui, exit toutes ces mesures. Les Chinois ont retrouvé leur mode de vie d’avant Covid-19. Pour se rendre compte que tout a changé ici, il suffit d’aller dans le métro. Prendre ce moyen de transport durant le « zéro covid-19 » était synonyme de voir des wagons clairsemés. Maintenant, ce moyen de transport de masse, très développé dans la capitale chinoise, connaît à nouveau une grande affluence, surtout pendant les heures de pointe. Même si le port de masque reste toujours de rigueur, les wagons reviennent bondés. Correspondant de Radio France Internationale (Rfi) à Beijing, Stéphane Lagarde est d’un ton ironique quand il parle de ce qui a changé dans la capitale chinoise avec la levée des restrictions. « Regardez de vous-même la circulation à Beijing pour voir que les embouteillages sont revenus. Les gens des provinces commencent à revenir. Si vous allez du côté de la gare, il vous est difficile d’avoir un taxi. Tellement il y a des nouvelles arrivées en ville », dit ce dernier qui est installé en Chine depuis plusieurs années.

Étudiants sénégalais établis en Chine depuis trois ans, Gueye et Goudiaby sont venus dans ce pays juste avant la Covid-19. Ils n’ont pas eu l’occasion de connaître la vie chinoise d’avant Covid-19. Ayant multiplié les périodes de confinement dans les campus universitaires, et surtout les cours en ligne, ils ont l’occasion maintenant de suivre les cours en présentiel et de se déplacer comme ils veulent. « C’est un vrai soulagement de voir les restrictions être levées en Chine. Nous pouvons dire que tout le monde se sent libéré maintenant » entonnent-ils. C’est en début décembre que ces mesures de restrictions ont été ainsi levées. Juste avant, il y a eu un mouvement d’humeur ainsi que des scènes de colère de certains Chinois qui n’arrivaient plus à supporter les restrictions imposées par la politique « zéro Covid-19 », ce qui n’a pas manqué d’avoir un impact négatif sur l’économie chinoise, la deuxième au monde. Selon un diplomate d’Afrique centrale rencontré dans la résidence de Jianguomen, la levée des mesures de restrictions étaient prévisibles, vu l’état d’exaspération d’une partie de la population et, surtout, avec les conséquences économiques engendrées par cette politique « zéro Covid-19 ». La grande sensation de soulagement se sent encore plus à Sanlitun, un autre quartier diplomatique situé dans le vaste district de Chaoyang. Lieu de rencontres et de distractions de beaucoup d’étrangers avec ses multiples restaurants, malls et dancing, Sanlitun semble revivre et profiter, comme s’il se rattrapait, des restrictions qui ont duré plus de deux ans. Ici, beaucoup de restaurants et dancings étaient obligés de fermer durant cette période. Mais aujourd’hui, c’est le temps de la réouverture et du redémarrage. Les restaurants affichent tous le plein avec une ambiance de fête.

Attablé avec des amis, le jeune Li parle un peu anglais. Il décrit une fin de calvaire pour lui et ses amis. « Tout est bon maintenant. Je n’entends plus parler d’infection. J’aime la vie pratique », affirme-t-il. Si, juste après la levée des restrictions, une flambée des cas a été notée avec également des décès de personnes, pour l’instant, la pandémie semble une vieille histoire pour les Chinois. Mais, certains vestiges de la politique « zéro Covid-19 » sont toujours là, pour montrer que l’épidémie a carrément bouleversé la Chine et les Chinois. Les cabines de tests sont toujours à leur place avec aussi les deux infirmiers à l’intérieur. Même si les tests ne sont plus obligatoires, mais volontaires, le personnel médical de la cabine de Jianguomen est toujours là à se tourner les pouces. Ils ne sont plus pris d’assaut et leurs journées sont toutes aussi tranquilles et paisibles…

LEVÉE DES RESTRICTIONS

Les autorités chinoises se basent sur une évaluation complète de la mutation du virus

Décidée au mois de décembre dernier, après une application de deux ans, la fin de la politique « zéro Covid-19 » était très attendue à l’international, tant elle était critiquée et controversée à l’extérieur de la Chine. Selon les autorités chinoises, elles ont pris la décision de gérer la Covid-19 avec des mesures contre les maladies infectieuses de classe B, contre la classe A précédemment. « La Chine a modifié son approche de réponse en se basant sur une évaluation complète de la mutation du virus, de la situation de la Covid-19 et des efforts de réponse en cours. Cela aidera à rendre notre réponse plus scientifique, plus ciblée et plus efficace, à promouvoir le retour à la normale dans le travail et la vie du peuple, à répondre aux besoins médicaux et sanitaires et à minimiser l’influence de la Covid-19 sur les activités économiques et sociales », avait indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin.

