Finale Ligue des Champions: Matar Bâ, Me Augustin Senghor, Aliou Cissé…parmi les supporters de Sadio Mané Le ministre des Sports, Matar Bâ, le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Tine, son vice-président Abdoulaye Sow, le sélectionneur national, Aliou Cissé, étaient à Madrid, hier, pour pousser Sadio Mané à la victoire, en finale de la Ligue des Champions.

« C'est une grande fierté d'assister à cette belle finale, sanctionnée par la victoire de Liverpool de notre compatriote Sadio Mané. Je dirais que le peuple sénégalais s'est mobilisé pour accompagner ce digne fils du pays.

C'est cet élan que nous voulons aussi pour la coupe d'Afrique qui débutera dans quelques jours. Voir Sadio gagner la Ligue des Champions nous rassure et cela nous pousse à aller de l'avant.

Je sais qu'il est en train de jubiler avec Liverpool, mais je sais qu'il pense aussi à la Can 2019. Notre ambition est de soulever le trophée et l'emmener au pays. Et je peux vous garantir que nous y travaillons », a réagi le ministre des Sports sur la RFM, après la victoire de Liverpool sur Tottenham (2-0).

