Finale PARC 2022: le Sénégal, avec Cabi School et le Mali trônent sur la robotique africaine Rédigé par leral.net le Lundi 4 Juillet 2022 à 19:46 | | 0 commentaire(s)| Le Mali et l’école Cabi School du Sénégal sont les vainqueurs respectivement de la compétition panafricaine de Robotique(PARC) et le concours national robotique. Une finale qui s’est jouée le 03 juillet à Dakar Arena et qui a vu 16 pays Africains participer à l’édition 2022. Les gagnants ont manifesté leurs joie. Une compétition organisée par Dakar Américain University of Science and Technology en partenariat avec le ministère de l’Education



