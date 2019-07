Finale Sénégal - Algérie: le message très émouvant de Henri Saivet A quelques heures de la finale de la Can-2019, qui doit opposer le Sénégal et l'Algérie, ce vendredi (19h), Henry Saivet a lancé un message très émouvant sur Instagram, appelant les Sénégalais à la mobilisation autour des "Lions", pour une victoire finale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Juillet 2019

« Sénégalais/ Sénégalaises, hommes, femmes, enfants du Nord au Sud, d’Est à l’Ouest ou à l’étranger, partout dans le monde. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien, de vos prières. Nous, enfants de la patrie, Domou Gaïndé, allons tout donner sur le terrain jusqu’à notre dernier souffle. Alors priez pour nous pour qu’on puisse ramener cette coupe que vous méritez tant. L’Union fait la force. Mbolo Moy Dolé », a posté le milieu de terrain des Lions.

