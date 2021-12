Financement de 100 millions F CFA: Le Ministre Oumar Guèye "perfuse" les Femmes du FRAS Le maire de Sangalkam par ailleurs ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires et Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye, a présidé la cérémonie de remise de financement destiné au Réseau des Femmes rurales Action et Solidarité (FRAS). Au total, une enveloppe de 100 millions de FCfa a été décaissée pour accompagner les femmes.

La Place Malick Bâ de Sangalkam a refusé du monde, ce samedi 11 décembre 2021. Des femmes venues des différentes localités de la Grande Commune de Sangalkam se sont fortement mobilisées pour assister à la cérémonie de remise de financement. Derrière leur Président, Adja Ndèye Awa Guèye, les femmes ont magnifié cet acte possible grâce au maire de la commune de Sangalkam, Oumar Guèye



. « Nous remercions le maire de Sangalkam, Oumar Guèye. Grâce à son efficacité, son dynamisme et à sa générosité, les femmes de la commune de Sangalkam disposent de moyens pour mener des activités », a déclaré Adja Ndèye Awa Guèye.



Saluant le dynamisme du réseau FRAS, le maire de Sangalkam a félicité la Présidente, Adja Ndèye Awa Guèye, pour la forte mobilisation. Oumar Guèye s’est dit persuadé que les femmes vont rembourser à 100% . « Nous remercions le Directeur Général de l’Imcec pour ce financement. Je suis convaincu que les femmes vont rembourser à 100% », a affirmé Oumar Guèye qui est largement revenu sur les instruments mis en place par le Chef de l’État, Macky Sall, pour accompagner les femmes.



Quant au directeur général de l’Imcec, il s’est engagé à financer davantage les femmes. Ousmane Thiongane a remercié les actions menées par le ministre Oumar Guèye pour appuyer davantage les populations de la commune de Sangalkam.

