Financement des Pme et entreprises dirigées par des femmes : African Guarantee Fund et Vista Group Holding signent un accord de 30 milliards de FCfa

Selon un communiqué de presse, dans le cadre de cette collaboration, Agf fournira une garantie de portefeuille de prêts de 30 milliards de francs CFA (environ 50 millions de dollars US) pour soutenir les activités de prêt de Vista Group Holding aux Pme à travers son réseau dans les quatre pays cibles. Cette garantie permettra à Vista d'accorder plus de 60 milliards de francs CFA (environ 100 millions USD) de prêts aux PMEs.



Le partenariat vise à débloquer des opportunités de croissance pour les Pme d’Afrique de l’Ouest, à travers l’augmentation de leurs financements. Ce qui contribuera au développement économique de la région.



«En se concentrant sur les marchés mal desservis, le partenariat favorisera l’inclusion financière pour les entrepreneurs, notamment les PMEs appartenant à des femmes, les entreprises de l’économie verte (protection de l’environnement et développement durable) et les jeunes entrepreneurs. Le système de partage des risques offert par AGF atténuera les risques associés aux prêts des Pme, renforçant ainsi la stabilité financière du Groupe Vista et de ses filiales », lit-on dans le document.



« Nous sommes ravis de nous associer à Vista Group, l'un des plus grands acteurs du paysage bancaire ouest-africain », a déclaré Jules Ngankam, Directeur général du groupe Agf. « Cette collaboration multipliera l’impact de notre expertise et de nos ressources combinées pour libérer l'immense potentiel des PMEs de la région et stimuler une croissance économique inclusive grâce à un accès accru au financement. », a-t-il ajouté.



« Le partenariat avec Agf est une étape importante dans notre mission d’autonomisation des Pme et de contribution à l'inclusion financière en Afrique de l'Ouest. Cette facilité nous permettra d’étendre notre portée et de fournir un soutien financier crucial aux entreprises qui sont le moteur du développement économique de ces pays. Cela correspond à notre objectif d’étendre notre empreinte au-delà du marché guinéen à la Cedeao et à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). », a indiqué Yao Kouassi, Directeur général de Vista Group Holding.



En outre, le partenariat s'appuie sur le programme de garantie favorisant l'accès des femmes au financement en Afrique (AFAWA), qui vise à débloquer jusqu'à 2 milliards de dollars de financement pour les PMEs détenues ou gérées par les femmes en Afrique, par le biais d'institutions financières.



«Ce partenariat reflète l'engagement de la Banque africaine de développement, particulièrement à travers l'initiative Afawa, à autonomiser les femmes entrepreneures tout en favorisant la croissance économique dans la région de l'Afrique de l'Ouest », a déclaré, Wilfrid Abiola, le représentant pays de la Banque africaine de développement au Togo, après la cérémonie.



Selon lui, avec 20% de cette transaction allouée aux Pme féminines couplée d’une assistance technique sur mesure apportée par Afawa, Vista Group Holding affirme son engagement à réduire le risque associé aux entreprises dirigées par des femmes au sein de son portefeuille, accomplissant ainsi des avancées significatives et transformatives dans la démarche visant à améliorer l'accès au financement pour les Pme dirigées par des femmes dans les pays à faible revenu et les États fragiles.





