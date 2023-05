Financement des Pme sénégalaises : L’Adepme et le Fagace signent une convention de partenariat

A travers cet accord-cadre de coopération, le Fagace est disposé à accompagner les entreprises sénégalaises éligibles et adhérentes au programme d’accompagnement de l’Adepme, en leur accordant des garanties ou en apportant son appui technique pour l’obtention de financements (prêts directs) auprès de ses partenaires financiers (banques, Sociétés de gestion et d’intermédiation, institutions de financements de développement etc).



Entre autres, la coopération entre les deux institutions concerne le soutien technique et financier aux Petites et moyennes entreprises (Pme) ; l’appui-conseil à la mise en œuvre des projets d’investissement ; la facilitation d’un meilleur accès à un financement adapté aux besoins des Pme sénégalaises.



Cette coopération permettra également le développement d'opérations de mobilisation de ressources, d’arrangement et structuration de financement ; l’intervention à travers les mécanismes d'intervention en faveur des entreprises agrées par l’ADEPME ; la gestion des risques par l’accompagnement en amont et en aval des promoteurs bénéficiaires de financement dans la réalisation de leurs projets ; le développement de programmes de financement des Pme, par finalité ou par secteur ; l’intégration des Pme sénégalaises dans le tissu économique.



Le directeur général de l’Adepme a souligné que les contraintes liées aux financements des Petites et moyennes entreprises (Pme) sont entre autres, la faible qualité des informations produites par ces derniéres, la faiblesse de la gouvernance des entreprises et de leur gestion, l’environnement juridique déficitaire et la faiblesse des outils de motivation des risques.



Pour Idrissa Diabira le volume des financements obtenus par les Pme auprès des banques est de 14% au niveau de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa) et que le défi est de voire comment démultiplier le volume de financements massifs et sécurisés. En ce sens, M. Diabira a soutenu que le Fagace est en train de jouer sa partition. A l’en croire il reste encore à couvrir le besoin de mitigation d’un risque pour les établissements de crédit.



Pour sa part, le directeur du Fagace a montré son engagement à accompagner l’Adepme dans le but d’optimiser son intervention en faveur des Petites et moyennes entreprises sénégalaises. Ngueto Tiraïrna YAMBAYE a fait savoir que ce partenariat avec l’Adepme s’inscrit dans la dynamique de favoriser les mécanismes et leviers de financements adaptés au profit des Pme sénégalaises.



Pour lui, « la signature de ce partenariat vient à son heure, quand l’on sait que le tissu économique du Sénégal est composé de presque 80% de Pme. Le Fagace et l’Adepme ont donc un rôle important à jouer dans l’accompagnement de ces Pme pour une plus grande contribution à la création de valeur et à la croissance de l’économie du Sénégal ».



Bassirou MBAYE



L’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a signé, ce vendredi 28 avril à Dakar, la capitale sénégalaise, une convention de partenariat avec le Fonds africain de garantie et de coopération économique (Fagace).Source : https://www.lejecos.com/Financement-des-Pme-senega...