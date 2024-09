Financement des producteurs et des agro-MPME au Sénégal » : APIX a partagé les résultats du rapport d’études Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Septembre 2024 à 04:04 | | 0 commentaire(s)| L’APIX, en partenariat avec l’International Finance Corporation (IFC), a organisé un atelier de dissémination du rapport intitulé, « Revue du financement des producteurs et des agro-MPME au Sénégal » le lundi 23 septembre 2024. L’initiative a permis de partager les résultats de l’étude qui se penche sur les difficultés de financement des producteurs et des agro-MPME (Micro, Petites et Moyennes Entreprises) au Sénégal.



L’événement a été l’occasion de discuter des résultats et de réfléchir à des solutions concrètes à travers des groupes de travail thématiques sur le financement des chaînes de valeur agrosylvopastorales.



Dans le cadre de ce projet, l’APIX s'aligne sur les orientations stratégiques du programme visant à placer le secteur privé, notamment les entreprises domestiques, au cœur des politiques de développement durable des territoires.



Ainsi, il a été révélé que le secteur agricole sénégalais, qui représente 10,3 % du PIB, demeure un pilier essentiel de l'économie nationale. Cependant, il fait face à des défis majeurs tels que la modernisation des infrastructures et la résilience face aux changements climatiques.



Selon les résultats préliminaires du recensement de la population de 2023, environ 45 % des ménages sénégalais dépendent d'activités agricoles. Pourtant, 70 % des agro-PME estiment que l’accès au financement constitue un frein important à leur croissance et à leur compétitivité.



L’étude réalisée dans le cadre de cette collaboration APIX-IFC analyse en profondeur l’écart de financement, l’offre de financement existante, les mécanismes de réduction des risques, ainsi que l’environnement, la régulation et les politiques en place. Elle propose également des recommandations clés, notamment concernant la réforme foncière, la coordination des politiques agricoles, et l’amélioration de l’accès aux services financiers pour les producteurs et les agro-MPME.



Et, il s’agit pour ces acteurs d’une démarche inclusive visant à partager les conclusions avec toutes les parties prenantes, dans l'optique de favoriser l’appropriation des recommandations et d’assurer une mise en œuvre efficace des solutions proposées dans le cadre du PACTE public-privé pour le financement des chaînes de valeur agricoles.





