Financement et bailleurs des Grands Projets de l’Etat : Eclairage et leçons du nouveau ministre Mouhamadou Moustapha Bâ Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 17:14 | | 0 commentaire(s)| La cérémonie de passation de service tenue au ministère des Finances et du Budget, a aussi été une occasion saisie pour revenir sur une pertinente présentation de Mouhamadou Moustapha Bâ, le nouveau ministre des Finances et du Budget, afin de renseigner sur le financement des Grands Projets de l’Etat du Sénégal. Qui sont ses bailleurs ? Quel est le niveau d’endettement ? Comment seront remboursées ces dettes ?

Entre autres questions, Mouhamadou Moustapha Ba a apporté son éclairage sur des sujets de l’heure, car populations comme acteurs politiques reviennent souvent sur le financement du TER, du BRT et autres projets sans éclairer les lanternes des sénégalais….

Accueil Envoyer à un ami Partager