Finances publiques : Les recettes de l’Etat augmentent de 82,8 milliards FCfa en décembre 2024

Cette performance notée dans la mobilisation des ressources, est attribuable, selon l’agence, à la bonne dynamique des recettes fiscales, qui ont augmenté de 78,8 milliards de francs Cfa et celles non fiscales marquées par une hausse de 4,0 milliards de francs Cfa sur la même période.



En glissement annuel, la même source fait savoir que les recettes totales de l’Etat du Sénégal baissent de 234,8 milliards de francs Cfa au mois sous revue, sous l’effet du repli de 39,8% des recettes fiscales.



Par rapport au cumul de l’année 2023, les recettes totales de l’Etat se confortent de 36,7 milliards de francs Cfa en 2024, soit une croissance annuelle de 1,0%.

