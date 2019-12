Accueil Envoyer Partager sur facebook Finlande: Sanna Marin, 34 ans, devient la plus jeune Première ministre au monde Rédigé par Mamadou Mangane le 9 Décembre 2019 à 10:03 L’ex-ministre des Transports de 34 ans, Sanna Marin est devenue, dimanche 8 décembre 2019, la plus jeune Première ministre du pays et devient également une des plus jeunes dirigeantes au monde.





Sanna Marin, 34 ans, est devenu la plus jeune Première ministre de la Finlande après avoir remporté l’élection de dimanche pour remplacer le Premier ministre sortant Antti Rinne, qui a démissionné le mardi 3 décembre, après avoir perdu la confiance du partenaire de la coalition, Center Party, dans le traitement d’une grève des postes.



L’ancienne ministre des Transports, dont le parti est le plus important d’une coalition gouvernementale de cinq membres, sera la plus jeune Première ministre en fonction au monde lorsqu’elle prendra ses fonctions dans les prochains jours.



« Nous avons beaucoup de travail à faire pour rétablir la confiance”, a déclaré Marin aux journalistes après avoir remporté un vote restreint parmi les dirigeants du parti.



« Je n’ai jamais pensé à mon âge ou à mon sexe, je pense aux raisons pour lesquelles je me suis lancée en politique et aux choses pour lesquelles nous avons gagné la confiance de l’électorat.»



Quatre autres partis du gouvernement de coalition finlandais sont également dirigés par des femmes: l’Alliance de gauche est dirigée par Li Anderson, 32 ans; la Ligue verte est dirigée par Maria Ohisalo, 34 ans; le Parti du centre est dirigé par Katri Kulmuni, 32 ans; et Anna-Maja Henriksson, 55 ans, est à la tête du Parti populaire suédois.

Marin, a connu une ascension rapide dans la politique finlandaise depuis qu’elle est devenue chef du conseil municipal de sa ville natale industrielle de Tampere à l’âge de 27 ans. Elle prendra la relève au milieu d’une période de 3 jours de vague de grèves, qui arrêtera la production de certaines des plus grandes entreprises finlandaises à partir du lundi 9 décembre.



La Confédération des industries finlandaises estime que les grèves coûteront aux entreprises 500 millions d’euros de pertes de revenus.



Certains leaders mondiaux dans la liste des plus jeunes leaders sont entre autres le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, 39 ans, le Premier ministre ukrainien, Oleksiy Honcharuk, 35 ans, et le chef de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui aurait 35 ans.





