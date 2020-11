Fiscalité- Le Dr Abdoulaye Niane souligne les limites d'Abdoulaye Daouda Diallo et expose les maux de l'administration fiscale Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Novembre 2020 à 13:00 | | 0 commentaire(s)| Invité de l'émission Jokko de Leral TV le Dr Abdoulaye Niane, fiscaliste et homme politique, a lancé une pique au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. En effet, M. Niane trouve que l'actuel argentier de l'État du Sénégal, connait bien l'administration fiscale "mais n'arrive pas à mettre les réformes nécessaires pour faire bouger les choses. À cela s'ajoute les recrutements massifs et politiques qui, dit-il, freinent les performances économiques tant souhaitées... "regardez



