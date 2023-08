Fiscalité durable et équitable: Les capacités techniques de la société civile renforcées Rédigé par leral.net le Mardi 29 Août 2023 à 20:05 | | 0 commentaire(s)| L’Institut supérieur de finance, en collaboration avec l'international du budget partnerchip Sénégal a partagé sur les modules et le contenu de la formation avec les participants. Les discussions ont tourné autour des enjeux de la fiscalité équitable. L’idéal est de renforcer les capacités techniques de la société civile sur la fiscalité durable et équitable. Mais aussi, de les outiller davantage en analyse des politiques fiscales nationales régionales et internationales. Une leçon inaugurale a été d'ailleurs prononcé par Ibrahima Sarr, ancien Ministre du Budget.



