Flambée du prix de l'électricité en France : "Les prix sont complètement démentiels" Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 17:54 | | 0 commentaire(s)| Le prix de gros de l'électricité en France a atteint un record vendredi : il a dépassé 1 000 euros le mégawattheure (MWh), contre 85 euros/MWh il y a un an. Pour Nicolas Goldberg, expert énergie chez Colombus Consulting, cette flambée des prix pourrait se traduire par "une hausse entre 30 et 40 % des prix régulés" en février.





Panique sur le marché de l'énergie en Europe. Les prix français de l'électricité ont dépassé 1 000 euros le mégawattheure (MWh) vendredi 26 août, alors qu'ils atteignaient environ 85 euros/MWh il y a un an. Pour décembre prochain spécifiquement, le mégawattheure d'électricité française s'échange déjà à plus de 1 600 euros, un niveau extraordinairement élevé. Tous les pays européens sont frappés par cette envolée notamment l'Allemagne, avec des prix qui dépassaient vendredi 850 euros contre 85 euros/MWh il y a un an. La République tchèque n'est pas en reste : son Premier ministre a annoncé vendredi que son pays convoquerait une réunion de crise.



Cette situation résonne avec les mots d'Emmanuel Macron, qui a appelé mercredi à l'"unité" et a prôné la "sobriété énergétique" devant la fin de "l'abondance". Dans ce contexte, les marchés ne sont pas les seuls à s'affoler : des dizaines de milliers de clients migrent de fournisseurs privés d'électricité vers l'énergéticien public, EDF, et son tarif fixe. Mais compte tenu de cette explosion des prix de l'électricité, la facture pourrait être salée pour les consommateurs, y compris pour les détenteurs d'un tarif réglementé.





FRANCE24

Accueil Envoyer à un ami Partager