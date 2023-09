Foire artisanale à Saint-Louis: Une volonté de rénover la gestion agricole

Montrant une volonté de rénover la gestion agricole, le Centre de gestion et d'économie rurale en rapport avec le GIZ et l’AFD, a organisé une foire artisanale, permettant à des entités ciblées de montrer leur savoir-faire. En marge de l’exposition, des ateliers « Be to Be » ont été organisés, pour encourager la mise en relation des bénéficiaires avec les banques.