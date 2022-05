Foncier Aéroport LSS: la CDC a casqué 60 milliards F CFA sur le site pour des logements sociaux

leral.net le Dimanche 22 Mai 2022

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (Cdc), Cheikh Tidiane Ba, apporte des éclairages et précisions sur l’assiette foncière acquise sur le site de l’aéroport Léopold Sedar Senghor et qui avait suscité une vive polémique ces derniers temps. A l'en croire, la Cdc a acheté ces terres pour des logements sociaux à plus de plus de 60 milliards F CFA.

Il informe que la situation financière de la Cdc se porte bien, mais cela ne l'a pas empêche d’inviter ses collègues à plus de rigueur et responsabilité dans le travail.