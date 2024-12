Fonction publique : 29 000 contractuels recrutés en violation des règles légales (Ousmane Sonko) Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Lors de sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours percutant, mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion de la fonction publique et du patrimoine foncier de l’État. Il a dénoncé les nombreuses irrégularités observées dans les recrutements […] Sénégal Atlanticactu/ Ousmane Sonko/ Saliou Ndong Lors de sa Déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours percutant, mettant en lumière de graves dysfonctionnements dans la gestion de la fonction publique et du patrimoine foncier de l’État. Il a dénoncé les nombreuses irrégularités observées dans les recrutements publics, affirmant que 29 000 contractuels ont été embauchés en dehors des cadres légaux en vigueur, compromettant ainsi l’efficacité et la transparence de l’administration. La question foncière a également occupé une place centrale dans son discours. Ousmane Sonko a exposé des scandales touchant l’occupation illégale du domaine public maritime et la spoliation de terres par des particuliers et des promoteurs immobiliers. Il a cité parmi les abus les plus graves : l’accaparement massif de terres agricoles et de zones stratégiques par des entités fictives, la privatisation du patrimoine foncier bâti de l’État au profit d’intérêts privés, ainsi que des pratiques de prévarication ayant causé des pertes financières importantes au Trésor public. Le Premier ministre a dénoncé une « culture de l’impunité » qui s’est installée au fil des années, au détriment des citoyens sénégalais. En réponse à ces révélations, Ousmane Sonko s’est engagé à prendre des mesures fermes pour assainir ces secteurs clés.



Source : Source : https://atlanticactu.com/fonction-publique-29-000-...

