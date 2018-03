Fonctionnaires expatriés aux Usa : quatre mois sans indemnités de logement

Financièrement, ça chauffe au Sénégal et ailleurs ! Au moment où les fronts sociaux se multiplient à Dakar pour des revendications d’ordre financier, les fonctionnaires et diplomates vivant aux Etats-Unis d’Amérique (Usa) grognent jusqu’à ‘à s’étrangler avec leur cravate pour se faire entendre.



Pour cause, ces Sénégalais en service dans les ambassades et consulats du Sénégal à New York et Washington disent être resté quatre mois sans percevoir leurs indemnités de logement. Certains de ces diplomates ont même reçu des sommations d’expulsion de la part de leurs bailleurs immobiliers.



D’autres ont été obligés de vider leurs comptes bancaires pour payer leur loyer, quitter à manger ensuite d »s cailloux ou des flacons de neige. En tout cas, à ce rythme de crise financière, le Sénégal n’est pas loin de la Grèce de 2008 où le gouvernement de Costas Caramanlis avait failli déposer le bilan et vendre le pays à des… repreneurs.



Le Témoin