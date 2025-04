Fonds Covid : Face-à-face tendu entre Bakary Sène et Lamine Diallo, à la DIC

Bakary Sène (Directeur de l’hôpital de Kaffrine) et Lamine Diallo (ancien comptable de l’hôpital), se sont frottés face aux enquêteurs. Dans sa déclaration, Bakary Sène a soutenu que les 20 millions FCfa reçus comme premier versement en janvier 2021, avaient été utilisés pour rembourser le préfinancement des activités liées à la Covid-19 concernant la première et la deuxième vague, lit-on dans "Senenews".



Il a ajouté qu’il n’était pas au courant des deux derniers versements de 10 et 15 millions FCfa. D’après lui, c’est en septembre 2021 qu’il a été informé, lorsque la tutelle leur a demandé de justifier les dépenses de 45 millions FCfa, alors que l’activité de l’EPS 1 avait cessé. Pis, selon lui, Lamine Diallo refusait, sur son interpellation, de lui communiquer les informations financières. Ce que réfute Lamine Diallo. Selon lui, toutes les dépenses qu’il a effectuées, l’ont été suivant les ordres de paiement signés par Bakary Sène.



Pour le dernier versement de 15 millions FCfa, il affirme qu’il avait coïncidé avec la venue du Président Macky Sall pour l’inauguration de l’hôpital Thierno Birahim Ndao. Et qu’il est allé à la banque, sur demande de Bakary Sène, pour effectuer des virements, afin d’anticiper le paiement des salaires et ainsi, éviter un mouvement d’humeur.



