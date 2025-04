Fonds Force Covid-19: Tange Tandian déféré au parquet Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 21:13 | | 0 commentaire(s)|

L'animateur et entrepreneur culturel Tange Tandian a été déféré ce mardi matin au parquet de Dakar, dans le cadre de l'enquête en cours sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. On lui reproche des malversations pourtant sur une somme de 72 millions F CFA. Après plusieurs minutes d’audition à la Division des investigations criminelles (Dic), il a été conduit à la cave du Tribunal de grande instance de Dakar à bord d'une fourgonnette de la police. Son audition entre dans le cadre de la vaste opération de reddition des comptes initiée par les autorités judiciaires, visant à faire la lumière sur de présumées malversations dans l’utilisation des fonds Covid. Pendant deux ans, il a occupé le poste de Directeur exécutif de l’Omart Sénégal (Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal), une organisation engagée dans la défense des droits des artistes et la promotion du patrimoine culturel.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79928-fonds-force-co...

