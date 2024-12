Fonds destinés aux victimes des manifestations : Le gouvernement éteint la polémique Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 18:01 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement sénégalais a réagi à la polémique autour des 108 millions de FCFA déjà attribués à certaines victimes des manifestations. Il a rappelé son programme d'aide destiné aux victimes et anciens détenus des événements préélectoraux qui se sont déroulés entre février 2021 et février 2024. Ainsi, une enveloppe de 5 milliards de FCFA a été intégrée dans la Loi des Finances Rectificative 2024, adoptée par l'Assemblée nationale le 28 décembre dernier. Ce fonds a pour objectif d'indemniser les victimes et de soutenir les anciens détenus affectés par cette période. Les modalités de distribution des ressources seront définies par un Comité interministériel, conformément à un arrêté du Ministère de la Famille et des Solidarités. En attendant la mise à disposition de ces fonds, le Ministère de la Famille et la DGPSN (Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale) ont déjà pris en charge les soins médicaux d'urgence pour les personnes blessées lors des manifestations. Jusqu'à présent, 112 dossiers médicaux ont été traités pour un montant total de 108,9 millions de FCFA. Cette démarche traduit l'engagement du gouvernement à renforcer la solidarité nationale et à venir en aide aux citoyens touchés par ces événements. Le ministre porte-parole, Amadou Moustapha Njeck Sarre, a rappelé la volonté de l'État de soutenir durablement les populations les plus vulnérables.



Source : Source : https://atlanticactu.com/fonds-destines-aux-victim...

