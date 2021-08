Foot: Lionel Messi ne signera pas de prolongation au FC Barcelone Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Août 2021 à 20:13 | | 0 commentaire(s)|

La superstar argentine Lionel Messi ne signera pas de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu’il quitte après plus de 20 ans passés sous le maillot blaugrana, a annoncé le club catalan jeudi. « Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (…) il ne pourra pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et […] La superstar argentine Lionel Messi ne signera pas de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu’il quitte après plus de 20 ans passés sous le maillot blaugrana, a annoncé le club catalan jeudi. « Bien qu’un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (…) il ne pourra pas être formalisé en raison d’obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole). Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser », a affirmé le club blaugrana dans un communiqué. A 34 ans, le sextuple Ballon d’Or va devoir trouver un nouveau club.



Source : Source : http://lesoleil.sn/foot-lionel-messi-ne-signera-pa...

Accueil Envoyer à un ami Partager