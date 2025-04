Foot: Mbappé veut "marquer l'époque" au Real Madrid

Kylian Mbappé veut "marquer l'époque" au Real Madrid et remporter la Ligue des champions, qu'il privilégie au Ballon d'Or, a-t-il confié dans un entretien à la chaîne espagnole La Sexta diffusé dimanche.



Le capitaine de l'équipe de France a donné son premier vrai entretien en langue espagnole depuis son arrivée au Real Madrid l'été dernier.



"Je veux marquer l'époque, (...) je n'ai rien d'autre en tête que Madrid", a-t-il déclaré.



"Ça n'a pas été difficile de choisir entre le Real et l'argent", a ajouté Kylian Mbappé, interrogé sur la baisse de salaire consentie par rapport à celui qu'il avait au Paris SG.



"La Ligue des champions est plus importante" que le Ballon d'or "qui est une récompense individuelle", a-t-il assuré.



Kylian Mbappé a aussi demandé à ce que Vinicius Jr., que les rumeurs envoient parfois en Arabie saoudite, reste au Real Madrid: "Je suis venu avec l'idée de jouer avec Vini. Je ne peux pas imaginer le Real Madrid sans Vini".



Le Real Madrid a perdu samedi contre Valence (2-1) au stade Bernabeu et vu le FC Barcelone prendre quatre points d'avance en tête de la Liga, à huit journées de la fin.

