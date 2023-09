Footbal/LDC AFC : Sadio Mané et Al-Nassr s’imposent d’entrée contre le Persépolis FC La conquête du Moyen-Orient est lancée. Al-Nassr a réussi son entrée en lice en Ligue des Champions asiatique. Face au Persepolis FC, une modeste formation iranienne,



Selon wiwsport, Sadio Mané et ses partenaires se sont imposés 2 à 0 en déplacement dans l’ouest de Téhéran. Mais ils ont dû s’arracher après l’heure de jeu pour venir à bout d’une vaillante équipe.



Alors que l’attaquant sénégalais et Cristiano Ronaldo ont vendangé de nettes occasions en première période, c’est Abdulrahman Ghareed qui a débloqué la situation sur une passe de Marcelo Brozovic (0-1, 62e).



Le journal rajoute, preuve qu’Al-Nassr peut également s’appuyer sur d’autres joueurs outre ses grandes stars, Mohammed Qassem s’est chargé de faire le break (0-2, 72e).



