Football : À 6 journées de la fin du championnat, le Psg décroche son 13e titre Rédigé par leral.net le Samedi 5 Avril 2025 à 19:59

France Atlanticactu/ Paris/ Marseille/ Babalaye Ndiaye Malgré plusieurs départs et sans grande surprise, le Paris Saint Germain a décroché officiellement avant terme son 13e titre de champion de France ce samedi en dominant Angers au Parc des Princes (1-0), dans le cadre de la 28e journée de L1. Il reste six journées à jouer cette saison en Ligue 1 et le PSG a déjà l’assurance de garder son trophée de champion de France. Pour la 13e fois de son histoire – et pour la quatrième année consécutive – le club de la capitale règne sur l’élite du football français. Cela à la faveur d’une victoire courte obtenue devant Angers ce samedi au Parc des Princes (1-0). Ce 23e succès en 28 sorties – pour cinq matches nuls et une série d’invincibilité toujours en cours – les Parisiens l’ont signé sur la plus petite des marges, sans briller outre mesure, grâce à leur nouveau joyau et international tricolore Désiré Doué. Sur une offrande de Khvicha Kvaratskhelia, l’ancien Rennais a surgi au second poteau pour expédier le ballon au fond des filets, peu avant l’heure de jeu (55e).



